Napoli'de Igor Tudor için geri sayım!

Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı. İtalyan ekibinde Garcia'nın yerini Igor Tudor alacak. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de Igor Tudor için geri sayım!
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14 Kasım 2023 01:17
Son güncelleme 14 Kasım 2023 01:25
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Geçen sezon takımı şampiyon yapan Luciano Spalletti'nin ardından Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, İtalyan ekibi Garcia ile ayrılığı kısa süre içerisinde açıklayacak.

IGOR TUDOR DÖNEMİ

Napoli, Garcia'nın yerine getirecek teknik direktörü de belirledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Igor Tudor, Napoli'nin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Hırvat çalıştırıcı, İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.

İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Napoli, 4. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, Real Madrid, Braga ve Union Berlin'in olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 7 puan topladı.

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