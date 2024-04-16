Napoli'de hedef Kim Min-Jae

Serie A devi Napoli, Kim Min-Jae'yi yaz aylarında Alman devi Bayern Münih'ten kulübe geri getirme olasılığıyla ilgileniyor.



Güney Koreli oyuncu yaz aylarında Napoli'den Bayern'e katıldı ancak Napoli'nin Serie A'yı kazandığı sezonda gösterdiği performansa ulaşamadı. Napoli ise bu sezon Kim Min-Jae'yi fazlasıyla aradı.



İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yaz aylarında Kim Min-Jae'yi yeniden Napoli'ye kazandırmanın yollarını arıyor. Haberde, Napoli Kulübü'nün Güney Koreli stoperi kiralamak istediği kaydedilirken, Min-Jae'nin Bayern'den yılda 8.5 milyon euro kazanması, bu transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.



27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.





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