Napoli'de hedef Kim Min-Jae

Napoli, Bayern Münih ile iyi bir sezon geçiremeyen Kim Min-Jae'yi gelecek sezon kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Napoli'de hedef Kim Min-Jae
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16 Nisan 2024 18:02
Serie A devi Napoli, Kim Min-Jae'yi yaz aylarında Alman devi Bayern Münih'ten kulübe geri getirme olasılığıyla ilgileniyor.

Güney Koreli oyuncu yaz aylarında Napoli'den Bayern'e katıldı ancak Napoli'nin Serie A'yı kazandığı sezonda gösterdiği performansa ulaşamadı. Napoli ise bu sezon Kim Min-Jae'yi fazlasıyla aradı.

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yaz aylarında Kim Min-Jae'yi yeniden Napoli'ye kazandırmanın yollarını arıyor. Haberde, Napoli Kulübü'nün Güney Koreli stoperi kiralamak istediği kaydedilirken, Min-Jae'nin Bayern'den yılda 8.5 milyon euro kazanması, bu transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 29 maçta 1 gol 2 asist kaydetti.

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