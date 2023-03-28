Nagelsmann'dan Tottenham kararı

Bayern Münih'den ayrılan Alman teknik adam Julian Nagelsmann, kendisiyle ilgilenen Tottenham Hotspur'un ilgisine yanıt vermeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nagelsmann'dan Tottenham kararı
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28 Mart 2023 16:38
Bayern Münih'in sürpriz bir şekilde yollarını ayırdığı Alman teknik direktör Julian Nagelsmann, geleceğine dair kararını verdi.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Özellikle Tottenham'ın ilgilendiği öne sürülen Nagelsmann, İngiliz ekibine yanıt vermeden önce yazın önüne çıkacak fırsatları görme kararı aldı.

Bayern Münih'in başında 1.5 sezon geçiren Nagelsmann, Alman ekibinin başında çıktığı 84 resmi maçta 60 galibiyet 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 2.31 puan ortalaması yakalamıştı.

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