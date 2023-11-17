Nagelsmann açıkladı: "Türkiye maçında yok!"

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Türkiye ile karşılaşacakları hazırlık maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nagelsmann açıkladı: 'Türkiye maçında yok!'
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17 Kasım 2023 20:03
Son güncelleme 17 Kasım 2023 21:32
Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Cumartesi günü karşılaşacakları Türkiye maçı öncesi konuştu.

Alman antrenör maçla ilgili olarak, ''Hazırlıklarımızı ciddiyetle sürdürdük. Güzel bir atmosfer ve karşılaşma olacağını düşünüyorum.'' dedi. 

A Milli Takım hakkında yorum yapan tecrübeli isim, ''Türkiye iyi bir takım. Vincenzo Montella yönetiminde eskisinden farklı bir oyun tarzları var. Sanırım yarın bizi baskı altına almaya çalışacaklar. Arkalarına yaslanmayacaklar. Cesurca oynuyorlar ve hedefe giden yolda ilerliyorlar'' şeklinde konuştu.

Nagelsmann ayrıca "Ter Stegen, şiddetli sırt ağrısı nedeniyle Türkiye ve Avusturya maçlarını kaçıracak. Cumartesi günü kamptan ayrılarak Barcelona'ya gidecek. Umarım bir an önce iyileşir ve tekrar sahalara döner." ifadelerini kullandı. 

Almanya ile Türkiye, Cumartesi akşamı saat 22:45'te karşı karşıya gelecek.

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