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Myers, Durant'in gidişiyle ilgili: "Bir adamdan daha ne bekliyorsunuz?"

Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, eski süperstarı Kevin Durant'a karşı hiçbir dargınlığı olmadığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors genel menajeri Bob Myers, eski süperstarı Kevin Durant'a karşı hiçbir dargınlığı olmadığını belirtti.

2019'daki ayrılışının ardından Durant, Warriors hakkında çok kibar açıklamalar yapmamıştı. Kendisiyle ilgili, serbest oyuncu olduğu yılda ekip tarafından dışlanmış, yabancılaşmış ve hatta saygısızlık hissetmiş olduğuna dair raporlar bulunuyordu.

Myers, ESPN'in "The Woj Pod" podcastinde, Durant hakkında samimi açıklamalarda bulundu:

"Adam ekibimize geldi, iki kez Finaller MVP'si oldu, iki şampiyonluk kazandı, üç kez Finallere çıkardı. Ne olmasını istiyorsunuz? Bir insandan ne bekliyorsunuz? Bununla ilgili sorun nedir?

Herkes çabucak bir takımda neyin yanlış gittiğine bakıyor ve ben kaybettiğimiz zaman bile, tüm bu şeyler arasında neyin doğru olduğuna odaklanıyordum ve odaklanıyorum da. Kazanmak ya da kaybetmek için harcadığınız çabada bile, harika deneyimler ediniyorsunuz. Ben o adamı severdim.

Birçok insan gitmemesi gerektiğini, ya şunu-bunu yapmaması gerektiğini söyledi. Herkes, adama hayatını nasıl yaşaması gerektiğini söylüyor. Sizin anlamıyor olmanız, onun kafasının karıştığı anlamına gelmez.

İster kendisi ister başka biri olsun, oyuncuların istediklerini yapmalarına izin verilir. Profesyonel spor dünyasında sözleşmeler imzalarsınız ve serbest olduğunuzda da istediğinizi yaparsınız. Bunun için bir adamı eleştiremezsiniz."


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