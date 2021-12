Mutlu yıllar, sizi seviyoruz!

Sizlerle birlikte bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2021 yılının son gününde, geriye dönüp baktığımızda özel haberler, özel içerikler ve en hızlı son dakika gelişmeleriyle, siz değerli okuyucularımıza en iyisini sunabilmek için çalıştık.



Türkiye'nin yine her yıl olduğu gibi en fazla spor içeriğini üreten Sporx.com'da 2022 yılında da bu anlayış devam edecek. Bizler, bu işe gönül vermiş insanlar olarak, öncelikle spor dünyasındaki tüm gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz ve saniyeler içerisinde yaşananları haberleştirerek, sizlere aktarıyoruz. 2022'de de Türkiye'nin spor gündemini belirlemek adına, var gücümüzle, bu işe olan aşkımızla en iyisi için devam edeceğiz.



Biz bir ekip değil, aile olarak yolumuza devam ediyoruz. Sporx olarak siz değerli okuyucularımızı da bu ailemizin birer üyesi olarak görüyoruz ve bu anlayışımız asla değişmeyecek. Yeni yılda da spor dünyasında tüm gelişmeleri yine birlikte öğreneceğiz ve üzerine çokça yazıp, çizeceğiz.



Sporx olarak sizlerin, bizim için ne kadar değerli olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Bunu tüm kalbimizle dile getirdiğimizden şüpheniz olmasın. Geride kalan yılda, haberlerimizin yanı sıra "Quiz", "İlk 11 kur, Puan durumu oluştur" gibi uygulamalarımızla milyonlarca kez paylaştığınız sayfalarımız için sizlere teşekkür ederiz.



2021 yılında Sporx.com'un mobil uygulamalarını yenileyerek siz çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza en iyi deneyimi sunmak istedik. Şimdi 2022 yılı içerisinde de mobil uygulamalarımızda sizlerin de beğenisine sunacağımız yeni projelerimiz olacağının altını çizeriz. 2022 yılında yine hep birlikte Sporx'te keyifli anlar geçireceğimizi garanti ederiz. Sizlere, Sporx'e vermiş olduğunuz büyük değer nedeniyle kalpten teşekkür ederken, yeniliklerimizin de yolda olduğunu müjdelemek isteriz.



SPORX YAYIN YÖNETMENİ

- BURAK ŞEN



Sporx ailesine uzun yıllar önce stajer olarak katıldığımda, böylesine özel bir ekibin içerisinde olacağım için fazlasıyla heyecanlıydım. Yıllar geçti ama içimdeki o heyecan asla değişmedi. Klasikleşen bir söz vardır; 'İnsan yaptığı işi sevecek' derler. Ben ve ekip arkadaşlarım, bu işi fazlasıyla sevmemizin yanı sıra, öğrendiğimiz tüm yeni gelişmeleri, ilk günkü heyecanla, sizlere aktarmaktan mutluluk duyduk.



Gecesini gündüzüne katan değerli ekip arkadaşlarım Serkan Bektaş, Hakan Celep, Doğuş Çiftçi, Selim Başeğmezer, Berkay Özay, Aydın Akdağ, Ahmet Fettah Akkuş'a teşekkür ediyorum. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama takım olmak, sahada aynı dili konuşmak, düşeni kaldırmak, mücadele edene 'İşte böyle, harikasın kardeşim' demek, size zaten çoktan kazandırmıştır. Biz de en başında iyi bir takım, iyi bir aile olarak çok şey kazandığımızı düşünüyoruz.



Şimdi 2022'de ne olursa olsun, her spor branşından en güncel, en doyurucu ve en hızlı içeriği Sporx'te bulacağınızın sözünü veriyoruz. Sporx.com ekibi olarak, yeni yılın her günü, meslekteki ilk günümüz gibi gözlerimiz ışıl ışıl devam edeceğiz. Sizleri, yine her zaman olduğu gibi yanımızda görmek ve hep mutlu olacağınız anları yine "turuncu" renkler altında yaşamanızı istiyoruz. Son olarak, sizlere güzel bir yıl diliyorum.





