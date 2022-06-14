Mustafa Muhammed, Güney Kore'ye golünü attı

Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed, Güney Kore'ye hkarşı hazırlık maçında fileleri havalandırdı.

Haber; Sporx.com
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Mustafa Muhammed, Güney Kore'ye golünü attı
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14 Haziran 2022 15:21
Mısır'ın Güney Kore ile oynadığı hazırlık maçında Mustafa Muhammed gol attı.

Güney Kore, 16'da Eui Jo Hwang ve 21'de Kim Young-Gwon'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Mısır'da ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, 37 dakikada durumu 2-1'e getirdi.

Güney Kore'de sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Kim Min-Jae forma giymedi.





 
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