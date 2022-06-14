Mustafa Muhammed, Güney Kore'ye golünü attı

Mısır'ın Güney Kore ile oynadığı hazırlık maçında Mustafa Muhammed gol attı.
Güney Kore, 16'da Eui Jo Hwang ve 21'de Kim Young-Gwon'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Mısır'da ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, 37 dakikada durumu 2-1'e getirdi.
Güney Kore'de sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Kim Min-Jae forma giymedi.
Güney Kore, 16'da Eui Jo Hwang ve 21'de Kim Young-Gwon'un golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Mısır'da ilk 11'de başlayan Mustafa Muhammed, 37 dakikada durumu 2-1'e getirdi.
Güney Kore'de sakatlığı bulunan Fenerbahçeli Kim Min-Jae forma giymedi.