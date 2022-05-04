Mustafa Muhammed ayrılmak istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de 35'inci haftayı 47 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu mutsuz. O isimlerin başında Mustafa Muhammed geliyor.



Son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvet takımdan ayrılmak istiyor. Mustafa Muhammed menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.



Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu Fransa ligi'nde gitmek istiyor. Mustafa Muhammed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.



Galatasaray'da mevcut yönetim Mısırlı golcüyü 7-8 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.



4 MİLYON DOLAR'A ALINDI



Galatasaray sezon ortasında Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı.



Bu sezon sarı kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.



