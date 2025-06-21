Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bugün gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.
Takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile sınav öncesi poz veren Hekimoğlu, sınava Etiler Anadolu Lisesi'nde girdi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 32 maçta 969 dakika süre alan genç golcü, 3 gol, 2 asist kaydetti.
Takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile sınav öncesi poz veren Hekimoğlu, sınava Etiler Anadolu Lisesi'nde girdi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 32 maçta 969 dakika süre alan genç golcü, 3 gol, 2 asist kaydetti.
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