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Mustafa Hekimoğlu, YKS'ye girdi!

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

calendar 21 Haziran 2025 14:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mustafa Hekimoğlu, YKS'ye girdi!
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Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bugün gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi.

Takım arkadaşı Yiğit Yasin Yüksel ile sınav öncesi poz veren Hekimoğlu, sınava Etiler Anadolu Lisesi'nde girdi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 32 maçta 969 dakika süre alan genç golcü, 3 gol, 2 asist kaydetti. 


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