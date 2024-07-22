Mustafa Hekimoğlu: ''Gollerin devamı Dolmabahçe'de''

Beşiktaş öz kaynak sisteminin yeni ürünleri golcü Mustafa Erhan Hekimoğlu ve sol kanat Yakup Arda Kılıç, Slovenya kampında Sözcü'ye konuştu.
Yeni sezonda süre alması beklenen iki yıldız adayı gelecek planlarını ve hedeflerini anlattı.
Grazer maçında iki gol-bir asistle oynayarak taraftarın iştahını kabartan Mustafa, "Çok mutluyum. Özellikle ilk golde Semih Kılıçsoy'un asist yapması daha güzel oldu. Çok özel anlardı benim için. İnşallah Beşiktaş'ta daha çok goller atarım. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gollerime resmi maçlarda da stadımızda da devam etmek istiyorum" dedi.
AYBABA'DAN SONRA DEĞİŞTİ
Siyah-beyazlı akademiye 10 yaşında giren 2007 doğumlu Mustafa Erhan Hekimoğlu şöyle konuştu:
"A Takım'da artık gençsin genç değilsin diye bir durum yok. Burada işler ciddileşiyor. Artık çocukluğu bırakıp buraya odaklanıyorsun. Güzel ilerliyor, takımdaki büyüklerimiz ve hocalarımız bize sahip çıkıyor. Samet hoca (Aybaba) geldikten sonra burada işler çok değişti. Bize bakış açısı değişti. Altyapıdan daha fazla oyuncu çıkmaya başladı. Değerliyiz şu anda. Serdar Topraktepe ile aramız da çok iyi. O da geçmişte bizimle çok ilgilendi. Şimdi de A Takım'da zaten birlikteyiz."
UNUTULMAZ ANTEP MAÇI
Beşiktaş'ın bir diğer genci Yakup Arda Kılıç da Van Bronckhorst ile uyumlu çalıştıklarını vurguladı. "Giovanni hocanın genç olması, bizimle daha alakalı olmasına sebep oluyor. Yaşı büyük hocaların iletişimi yüksek olmuyor. Gio hocanın iletişimi bizimle çok iyi" diyen 19'luk kanat oyuncusu ilk oynadığı Gaziantep maçını da unutamıyor:
"Burak Hoca (Yılmaz) ile şans buldum. İlk maçıma çıkabileceğimi söylüyordu. Heyecandan uyumadım. Maç geldi, dakika 20, ısınmaya gittim. Ben gireceğimi hiç düşünmüyordum. Ghezzal sakatlandı. 'Oynar mısın?' dedi, 'Oynarım' dedim. Dakika 60'ta girsem heyecandan ölürdüm, o anda girince heyecanımı da unuttum. Ağabeyim tribünde bembeyaz olmuş. Ailem en büyük destekçim."
Yeni sezonda süre alması beklenen iki yıldız adayı gelecek planlarını ve hedeflerini anlattı.
Grazer maçında iki gol-bir asistle oynayarak taraftarın iştahını kabartan Mustafa, "Çok mutluyum. Özellikle ilk golde Semih Kılıçsoy'un asist yapması daha güzel oldu. Çok özel anlardı benim için. İnşallah Beşiktaş'ta daha çok goller atarım. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Gollerime resmi maçlarda da stadımızda da devam etmek istiyorum" dedi.
AYBABA'DAN SONRA DEĞİŞTİ
Siyah-beyazlı akademiye 10 yaşında giren 2007 doğumlu Mustafa Erhan Hekimoğlu şöyle konuştu:
"A Takım'da artık gençsin genç değilsin diye bir durum yok. Burada işler ciddileşiyor. Artık çocukluğu bırakıp buraya odaklanıyorsun. Güzel ilerliyor, takımdaki büyüklerimiz ve hocalarımız bize sahip çıkıyor. Samet hoca (Aybaba) geldikten sonra burada işler çok değişti. Bize bakış açısı değişti. Altyapıdan daha fazla oyuncu çıkmaya başladı. Değerliyiz şu anda. Serdar Topraktepe ile aramız da çok iyi. O da geçmişte bizimle çok ilgilendi. Şimdi de A Takım'da zaten birlikteyiz."
UNUTULMAZ ANTEP MAÇI
Beşiktaş'ın bir diğer genci Yakup Arda Kılıç da Van Bronckhorst ile uyumlu çalıştıklarını vurguladı. "Giovanni hocanın genç olması, bizimle daha alakalı olmasına sebep oluyor. Yaşı büyük hocaların iletişimi yüksek olmuyor. Gio hocanın iletişimi bizimle çok iyi" diyen 19'luk kanat oyuncusu ilk oynadığı Gaziantep maçını da unutamıyor:
"Burak Hoca (Yılmaz) ile şans buldum. İlk maçıma çıkabileceğimi söylüyordu. Heyecandan uyumadım. Maç geldi, dakika 20, ısınmaya gittim. Ben gireceğimi hiç düşünmüyordum. Ghezzal sakatlandı. 'Oynar mısın?' dedi, 'Oynarım' dedim. Dakika 60'ta girsem heyecandan ölürdüm, o anda girince heyecanımı da unuttum. Ağabeyim tribünde bembeyaz olmuş. Ailem en büyük destekçim."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU