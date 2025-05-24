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Mustafa Gürsel: "Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Mayıs 2025 00:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Gürsel: 'Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz'
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Trendyol 1. Lig play-off 2. turunda 4-1 kazandığı maçın rövanşında Geosis Boluspor'u 1-0 yenerek finale yükselen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Daha önce kapısından döndüğümüz o Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz. Oyuncularım da camiamız da bunu çok arzuluyor." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürsel, finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gürsel, rakipleri Boluspor'u tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Bu maç zaten kendi içinde özeldi. Avantajlı gelmiştik, önemli olan bu avantajı koruyup finale çıkmaktı. Şimdi artık hedefe bir adım kaldı. Daha önce kapısından döndüğümüz o Süper Lig'e ulaşmak istiyoruz. Oyuncularım da camiamız da bunu çok arzuluyor. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Şimdi gözümüz perşembe akşamında. Umarım o gün buraya Süper Lig takımı olarak döneriz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız."


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