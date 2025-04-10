Mustafa Gürsel: '3 puan için mutluyuz'

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Teksüt Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, Yeni Malatyaspor'un ligde zor şartlarda mücadele ettiğini söyledi.



İlk yarıda hatalı bir şekilde gol yediklerini belirten Gürsel, "Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonlarda ne kadar erken gol bulursan o kadar rahatlarsın. Biz pozisyona girdik ama golü çok çabuk bulamadık. İlk yarının son dakikasında birinci golü bulduk. Sonra ikinci ve üçüncü golleri bulduk. Önemli olan burada kazanmaktı. Kazandık, önümüzdeki hafta pazartesi günkü maçımıza bakacağız. 3 puan önemliydi, aldık. Mutluyuz. İnşallah bunu önümüzdeki son 5 haftaya taşırız." diye konuştu.



