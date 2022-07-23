Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç transferini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, hem oyuncu, hem de Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlandığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi."Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç'ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir.27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."