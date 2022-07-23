Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'da

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, hem oyuncu, hem de Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlandığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç'ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir.
27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
Kulüpten yapılan açıklamada, hem oyuncu, hem de Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlandığı ve 25 yaşındaki futbolcunun 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç'ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.
25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir.
27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."
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