Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçı yöneten hakemlerin niyetinin kötü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.
Hakemlerin verdikleri kararlara değinen Dalcı, "Tüm kararlar sanki biz bu ligden düşmüşüz gibi kolay verilen kararlar. Lehimize verilmesi gereken kararlar ve aleyhimize verilmesi gereken kararlar. Buralarda terazinin çok doğru olduğunu söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.
"Biz bir oyun oynamaya çalışıyoruz ve güçlü bir oyun oynuyoruz." diyen Dalcı, şöyle devam etti:
"Geldiğimiz haftadan beri pozitif ve güçlü bir oyun oynuyoruz. Bunun hakkını almak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sahanın içerisinde belirleyici oyun ve oyuncular olması gerekiyor. Karar vericilerin niyetlerinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Biz kendimizi nasıl geliştiriyorsak onların da bu anlamda kendilerini geliştirmeleri gerekiyor, cesur olmaları gerekiyor. Skordan ve takımdan bağımsız ya da bulunduğu fikstür ya da puan durumundan bağımsız doğru karar vermeleri gerekiyor."
Antrenörlük hayatında ilk defa hakemleri eleştirdiğini aktaran Dalcı, "Bu kadar basit mi? Geldi verdi, çekti gitti. Oyunun hakkı bu mu? Adalet bu mu? 30 saniyede ya da bir dakikada skor değişebilir, her şey olabilir. Neyse onu ver. Çaykur Rizespor'un veya Adana Demirspor'un durumu seni ilgilendirmez. Sen içeride doğru ve adil olmak zorundasın." ifadelerini kullandı.
Dalcı, cesur ve pozitif futbol oynamaya devam edeceklerine vurgu yaparak oyuncuları geliştirmeyi ve yetiştirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Mustafa Dalcı'dan hakem tepkisi!
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, maçı yöneten hakemlerin niyetinin kötü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.
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