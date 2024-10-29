Mustafa Çulcu: "Şaşkınlıkla hakemi izledik"

Sabah spor yazarı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de oynanan Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiyi değerlendirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mustafa Çulcu: 'Şaşkınlıkla hakemi izledik'
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29 Ekim 2024 11:24
Sabah spor yazarı Mustafa Çulcu, Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini köşesinde yorumladı.

İşte Mustafa Çulcu'nun o yazısı:

"Galatasaray, Süper Kupa'da 5-0 kaybettiği maçın rövanşını almak için çift forvetle, Beşiktaş ise sakat olduğu için önemli oyuncusu Paulista'dan yoksun olarak sahadaydı. Semih'in gereksiz faulünden Sanchez ile öne geçen Galatasaray risk aldı, duran topların dönüşünde çok eksik yakalandı."

"IMMOBILE VE SEMİH SAHADA YOKTU"

"Immobile ve Semih sahada yoktu. Uzatmalarda Muçi'nin golü, sonucu değil ancak skoru değiştirdi."

"MAÇA İYİ BAŞLAMIŞTI"

"Arda Kardeşler maça iyi başlamıştı ancak ilk yarıda kritik karar hataları yaptı. Önce 17. dakikada Sanchez'in Immobile'ye yaptığı hareketi faul ve sarı kart olarak değerlendirmedi. Ardından 27. dakikada İcardi'nin ceza sahasındaki pozisyonunda penaltı verilmesi gerektiği halde 'devam' dedi. 28. dakikada ise Sanchez'in Rafa Silva'ya kontrolsüz müdahalesini görmezden geldi."

"39. dakikada Barış'ın Svensson'a yaptığı faul net sarı kartlıktı ancak bu kart çıkmadı. Yine ilk yarının sonunda Immobile'yi bariz gol şansını engelleyerek durduran Barış'a kırmızı kart verilmeliydi. İkinci yarıda, 82. dakikada Emirhan'ın Osimhen'e yaptığı müdahale için de kırmızı kart yerine sarı gösterildi. VAR müdahale edemediği için hakemin bu eksik kartları ve faul kararları tartışma yarattı." 
 

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