Mustafa Çulcu: 'Derbide başarılı olursa FIFA yolu açılır'

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.



Haftanın en kritik randevusu olan Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinde düdük Ozan Ergün'de olacak.



BU SEZON 2 MAÇ YÖNETTİ



İstanbul bölgesi hakemi olan Ergün, bu sezon ligde Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-0 ve Gaziantep FK'nın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçları yönetmişti.

2013'ten bu yana hakemlik yapan Ozan Ergün, 16 Nisan 2022'den beri Süper Lig'de görev alıyor.Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, derbinin hakem atamasını şu sözlerle değerlendirdi:Çulcu, ayrıca daha deneyimli bir hakem beklediğini ifade ederek,dedi.