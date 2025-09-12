12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Mustafa Çulcu: "Derbide başarılı olursa FIFA yolu açılır"

Sabah Spor yazar Mustafa Çulcu, Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin hakemi Ozan Ergün için değerlendirmelerde bulundu.

calendar 12 Eylül 2025 08:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Mustafa Çulcu: 'Derbide başarılı olursa FIFA yolu açılır'
Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı.

Haftanın en kritik randevusu olan Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinde düdük Ozan Ergün'de olacak.

BU SEZON 2 MAÇ YÖNETTİ

İstanbul bölgesi hakemi olan Ergün, bu sezon ligde Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 3-0 ve Gaziantep FK'nın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçları yönetmişti.



2013'ten bu yana hakemlik yapan Ozan Ergün, 16 Nisan 2022'den beri Süper Lig'de görev alıyor.

Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, derbinin hakem atamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"YÖNETECEK VE GÖRECEĞİZ"

"MHK geçen sezondan bu yana Ozan Ergün'ün gelişmesine destek olan atamalar yaptı. Sahada hakem duruşu olan, gelecek için umutlandığımız bir hakem. Eksikleri yok mu? Tabii ki var, kimin yok ki? Umarım zorluk derecesi yüksek maçta başarılı olacaktır. Deneyim olarak alışkın değil ama yönetmeden bilemeyiz. Yönetecek ve göreceğiz. Umarım maçın güzelliklerini tartışırız, hakem hatalarını değil."

"FIFA LİSTESİ ADINA YOLU AÇILABİLİR"

Çulcu, ayrıca daha deneyimli bir hakem beklediğini ifade ederek, "Ben Atilla Karaoğlan olabilir diye düşünüyordum. Ancak MHK yeni jenerasyondan hakem atayarak risk aldı. Risk olmadan da başarı olmaz. Bu, Ozan Ergün için büyük bir fırsat. Eğer başarılı bir maç yönetirse yeni sezon için FIFA listesi adına da yolu açılacaktır." dedi.

