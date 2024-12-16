Mustafa Çulcu: 'Bu sorgulanmalı'

Mustafa Çulcu, Sabah'ta Fenerbahçe'nin Başakşehir maçındaki galibiyetini değerlendirdi.
Mustafa Çulcu'nun yorumları şu şekilde:
"Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a, Avrupa'da A. Bilbao'ya kaybedince bu maç çok fazla önem kazandı. Son karşılaşmada başkan ve yönetimin istifası istendi. Beraberlik dahi Mourinho'yu bozacak, bitirecek bir maç. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir gol beklentisi dahil sıfır. Fenerbahçe'de ise Kostic'in ortaları, Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var, o kadar."
"İkinci yarı Mourinho'dan oyuncu değişiklikleri vardı ama beraberlik golü, on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek'ten geldi. En-Nesyri'nin golleri Fenerbahçe'yi de Mourinho'yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı…"
Mustafa Çulcu'nun yorumları şu şekilde:
"Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a, Avrupa'da A. Bilbao'ya kaybedince bu maç çok fazla önem kazandı. Son karşılaşmada başkan ve yönetimin istifası istendi. Beraberlik dahi Mourinho'yu bozacak, bitirecek bir maç. İlk yarı istatistiklerine baktığımızda Başakşehir gol beklentisi dahil sıfır. Fenerbahçe'de ise Kostic'in ortaları, Oğuz'un direkten dönen topu, Dzeko'nun bir şutu ve golü dışında şuursuz ön alan baskısı var, o kadar."
"İkinci yarı Mourinho'dan oyuncu değişiklikleri vardı ama beraberlik golü, on kişi kalan Başakşehir'in formda santrforu Piatek'ten geldi. En-Nesyri'nin golleri Fenerbahçe'yi de Mourinho'yu da kurtardı. Savunma merkezinde uyumsuzluk devam ediyor. Oyuncu sakatlıkları düşündürücü. Oyuncu değişiklik stratejisi ise sorgulanmalı…"