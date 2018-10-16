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Mustafa Cengiz'den Riva ve Florya için ziyaret

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA
Mustafa Cengiz'den Riva ve Florya için ziyaret
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16 Ekim 2018 00:03
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'yi makamında ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Akif Şener'in de yer aldığı ziyarette Mustafa Cengiz, temmuz ayında Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü görevine atanan Hakan Gedikli'ye "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Galatasaray Kulübünün, Emlak Konut ile gerçekleştirdiği Riva ve Florya projelerinin ziyaretteki öncelikli konular arasında olduğu belirtildi.

Mustafa Cengiz'in ziyaret sonunda Gedikli'ye isminin yazıldığı 61 numaralı Galatasaray forması ve plaket hediye ettiği aktarıldı.

 
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