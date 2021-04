Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay cevaplar

Benim kötü adamların duasına ihtiyacım yok.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu'nun katılımlarıyla, Kemerburgaz Futbol Kamp Tesisi hakkındaki bilgilendirme lansmanı gerçekleştirildi."Kulüpler Birliği'nde onaylamadığım, onaylayamayacağım kararlar alındı. Bazı takımlar lehine alınıyor. 21 kulübün tam ittifak ettiği şeyler olmalı. Adı birlik. Birlik yok."Biz hep tarihçileri çıkardık. 6 sayfa dilekçemizi herkese sergiledik. Onların ne başvurduğunu hala bilmiyoruz. Bugüne kadar 1 tane tarihçi çıkarmadılar. Bula bula Vahdettin'i buldular. O da herkes Fenerli doğar diyor. Biz Adana'da, Antep'te Fenerli olana hayret ederdik, sen nasıl Fenerli oldun diye. Hala öyledir. Benim kardeşlerim Fenerli, Beşiktaşlı. Ben asla rahatsız olmam. Herkesin Galatasaraylı olmasını istemem. Farkımız ortaya çıkmaz.2 tane tıfıl yönetici. Akıl yaşta değil baştadır. Tarihten uzak insanlar, iflas etmiş tüccarlar. Dün bir kazandılar, 2 gün sustular. Bir gün 1 tane tarihçi çıkarsınlar. Muhatap almam. Seviyemiz uygun değil."Devamlı diyorlar ki, sen bana hırsız dedin. Ben de baktım nerede demişim. Şeçaati arz ederken sirkatin söyler. Ben size hırsız demiyorum. Kelimeyi ayırıp bölerseniz anlamı gider. İçkiliyle namaza gelmeyin deniz ya içkiliyi kaldırır, peygamberimiz diyor ki namaza gelmeyin derler. Onu kesiyor. Sinirleniyor aaa bir de. Şeçaat ne demek mertlik, yiğitlik. Bu ne demek diyor, sinirleniyor, bize hırsız dedi diyor""İki hırsız kaçıyormuş. Polis arkalarından bağırmış, 'Dur bilmemne çocuğu' demiş. Biri arkadaşına dönüp 'Beni tanıdı, sen kaç.' demiş. Buna mı döndü arkadaş. Hayır diyor. Ben sana demiyorum. Yav demiyorum. Demek benim bilmediğim bir şey var. Neden sinirleniyorsun? Akıl yaşta değil başta. Sırf aileyle olmaz. Bilmiyorsan google'a bakacaksın. Bak öğren. Ben bunu anlamıyorum. Eğitimi isterse Antarktika'da al, dünyanın en iyi üniversitesinde al. Bak bari, google'a al. Kesip yarısını alıyorsun, ben hırsızım diye bar bar bağırıyorsun. Bunu söylemem bile fazla. Sevgili Fenerbahçe camiasından ve Beşiktaş camiasından özür diliyorum. Fakat, yönetimleri maalesef doğru gitmiyor."Google'a baksınlar. Ben başkanlara muhatabım. Diyelim ki, Ali Bey ile konuştuk. 30 şampiyonluğumuz var dedi. Ali Bey ile oturdum, beni ikna ettiniz. Kaç istiyorlar? 27. Biz 0 aldık. Bazı şampiyonluklarımızı himmet, himmet ne demekse. Dua diyorlar. Lan sen niye kendine dua ettirmiyorsun.Ben ikna mı edeceğim Ali Bey'i. Ali Bey benim konuşmamla ikna olacaksa konuşurum. Biz düşman değiliz. Beni ikna edebilir mi? Bir tane tarihçi çıkardılar mı? Kendi yazdıkları metne deklare ettiler mi? Ben anlamıyorum. Beni ikna edemez. Korkarım, 1 şampiyonlukları eksilir şu andaki.""Fatih Bey ile hiçbir problemimiz yok. Hocamız, teknik adam olarak çok gezdi. Müthiş mutlu.""Bir tarihe tanıklık ediyoruz. Galatasaray'ın altyapı anlamında önemli bir kilometre taşına tanıklık ediyoruz. Bu arazi, Galatasaray'ın yeni tesislerinin kurulacağı arazi. Biz bu araziyi Riva ve Florya anlaşması esasında geçmiş yönetimce aldık. 30 dönüm arazimiz var. Ormanın arkasında 60 dönümlük arazi var. 6 tane nizami ölçülerde saha kuracağız. Florya küçük ve deprem riski taşımakta binalar. Hepsini buraya taşıyacağız. Göreve gelir gelmez yaptığımız ilk sözleşmelerden biri burasıydı. Biz burası için sözleşmeyi 13 Mart 2018'de imzaladık. Bir türlü harekete geçemedik, sene 2021. Neden bu kadar uzadı? Bizim beceriksizliğimiz mi bu, yoksa 10 takipçilinin yazdığı mı, troll mü?""Florya ve Riva anlaşması bizim hoşumuza gitmedi. 530 milyon para alındı, 367 milyonu futbolcu transferlerine gitti. Bunun banka borçlarının kapatılması için kullanılacağıydı. Galatasaray'ın mali açıdan 6 bin kalem 7 milyon TL'lik basit hacizlere soktu, icradan öte. Kimseyi suçlamak için konuşmuyorum. Çakıl taşı kadar yapılan emeğe teşekkür ediyorum. Şahıslara olan borcumuzu dün faizine, son kuruşuna kadar ödedik. Az söyleyeyim, çok anlayın.""Florya-Riva anlaşmasını yenilemek için müthiş çaba verdik. Bu madenlerin kamulaştırılması için Sayın Binali Yıldırım nezdinde çok uğraştık. Sistem değişti. Başbakanlık gitti. Başkanlık sistemine geçildi. Bunları anlatmak 1000 sayfayı, Savaş ve Barış'ı geçer. Burada tek tek imar parselizasyonu yaptık. Zemin etüdü bile yapamadık. Şimdi bu düz alana giremiyorduk. Ruhsatsız, maden ruhsatı kil ruhsatı diye almış madenci. Burada bildiğiniz çimento yapıyor. Ruhsatını iptal ettirdik yine devam ettirdi. 2 yıl içinde 4 idari mahkemeye aynı anda aynı konuda dava açtırdık. Hukuk Kurulumuz, neredeyse her mahkemenin önüne nöbetçi koydu. Hemen itiraz ettik nereye gitseler. Türk hukuku, yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Hakim ve savcılarımıza teşekkür ediyorum.""Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. 5 binlik ve binlik imar planları onaylandı. Sevgili Murat Kurum'a çok çok teşekkür ederim. Bize her aşamada müthiş yardımcı oldu. Bir sosyal kuruluş olan, sivil toplum kuruluşu olan, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüne müthiş destek verdi Murat Kurum. Riva ve Florya'nın yeniden yapılanmasında, sözleşmelerin lehimize düzeltilmesinde uğraşan Cumhurbaşkanımıza da tekrar tekrar teşekkür ederim. Bir çakılı Galatasaray için 1 metre öteye götürene minnet duyar, teşekkür ederim.""Buraya gelen yollar da onaylandı. Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Büyükşehir çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eyüp Kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bu arazi Enerji Bakanlığı tarafından verilen maden ruhsatı nedeniyle 3 yıl mücadele ettik. Bu mücadelenin stresini size anlatamam. Madenciyle ben asla hiç görüşmedim. Herkes belli bir menfaat bekliyor ada gibi. Beni şoke eden, ruhsatsız birinin yargının dehlizlerine boşluklarına dayanarak bu olayı sürdürmesi bizleri çok şaşırttı.""Güvenliği sağlıyoruz. Kulübeler dikiyoruz. Galatasaray ve Türkiye bayrağı çok yüksek olacak, her yerden görülecek. 15 gün içinde dikeceğiz. Galatasaray'ın şanlı bayrağı dosta düşmana dalgalanacak. Düşmanımız değil rakibimiz. Pot kırmayayım.""Mimari projeler çiziliyor. Sayın Büyük Mimar Emre Erol, Büyük Mimar Hasan Çalışkan üstlendiler. Proje çiziyorlar. Çizdikleri projeyi onaylattıktan sonra 3-4 ay içinde kazma kürek vuracağız. Her şey halloldu. Burada dünya çapında, dünyadaki kulüplerin örnek alacağı şekilde tam boyutta 6 saha alacak. Yüzme havuzları, tenis kortları da düşünüyoruz. Çok örnek bir şey düşünüyoruz. Kim ki buraya maddi olarak camiadan el atar, yardımcı olur, biz ebediyete kadar onun adını anarız. Çok büyük kalıcı destek olur. Görüşmelerimiz var. Bu bir hizmet yarışına dönmeli. Kulüpten 7 dakikada geldik. Havalimanına 15 dakika. Müthiş bir enerji tasarrufu olacak.""Büyükçekmece'de de bir arsamız vardı. O arsayı yeniden canlandırdık. Ölmüş bitmişti. Belediye başkanımız Hasan Akgün ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Orada da 5 tam saha çıkacak. Altyapı kardeşlerimiz şu anda gelemiyorlar, ligler yok, kovid var. Muazzam sahalar olacak. Gölü görüyor. Muazzam bir şey çıkacak oradan. 10-15 gün sonra oraya götüreceğiz. Belli yakın bir süre içinde de Ada'ya gideceğiz. 3 bütünleşik projeyi Galatasaray'a vereceğiz. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu dünya aleme göstereceğiz. 1 yenilgiyle üzülmeyelim, 1 yengiyle dengeli sevinelim. Galatasaray tek yenilgiyle gitmez, tek yengiyle gitmez. Biz her durumda en büyüğüz.""Galatasaray Adası ile ilgili 7 dava vardı. 5'i bizden önce açılmıştı. Yıkım tahliye vs. Sayın Başkanımız yıktırma kararı almıştı. Yıktıktan sonra bugünlere geldik. Ben olsam yıktırmaya karşı bir taraftar olarak gece engel olmaya çalışırdım. Neyse... Biz almaya çalıştık. O günden beri şoklar yaşayan bir insanım. Girdiğimiz davaları bir türlü kazanamıyoruz. Yani ben müsteciri takdir de ediyorum ama içimden etmiyorum. Türk adaletinin hukuku çok zordur. Mecelleden bu yana yasalar zordur. Adam buluyor boşluğu kazanıyor. İlk defa kazandık. Geçen yıl 11. ayda açtık. 4 ayda temiz bir şekilde kazandık, tahliyeyle. Kendince tekrar önlemler alıyoruz. Burada olan başımıza gelmesin diye uğraşıyoruz. İlanihaye, er ya da geç o adada üyelerimiz bulunacak, çayını içecek, havuzuna girecek, sosyal ada olarak kullanacak. Sözünü veriyorum. 8 ay falan beklemeyeceğiz. İlk raundu kazandık. Biz orada öyle bırakmayacağız. Bundan emin olun. Gerekirse öyle olacağız.""Galatasaray'ın 100 yılı Kemerburgaz ile garanti altına alınıyor. İnan edin burası bir milat, bir kilometre taşı. Ada da bir milat. İnşallah sonlandıracağız. Bakalım el mi yaman, bey mi yaman. Galatasaray'ın önünde kimse duramaz. Biz şiddet kullanmadan hukuk içinde kazandık. Yoksa diğer yolları biz de biliriz. Biz sahte tarihle gelmedik. Galatasaray doğruluğu ve dürüstlüğüyle buralara gelmiştir, sadece futbol sahalarındaki galibiyetleriyle değil. Spor salonunu da bitireceğiz. Ancak, Kemerburgaz ön planda."