Mustafa Alper Avcı: 'İyiye gidiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor'a 5-1 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, farklı mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.Avcı, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, oyunu ilk ve ikinci yarı ayrı ayrı olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.Göreve geldiği 6-7 haftalık periyotta oyunu ilk ve ikinci yarı olarak hep ikiye ayırmak zorunda kaldıklarını dile getiren Avcı, "İlk yarı iyi oynadığımız, ikinci yarı kötü oynadığımız ya da tam tersi olan bir süreç var." diye konuştu.Rakiplerini analiz ettiklerini ancak rakip oyunculara cevap veremediklerini vurgulayan Avcı, "Topa sahipken baktığınızda pas sayıları, topa sahip olma oranında Sivasspor'dan iyi olduğumuzu düşünüyorum, verilerde onu destekliyor. Sorunumuz ön bölgeye topu taşıyamamak oldu, ön bölgede çoğalamadık." ifadelerini kullandı.Avcı, skoru bulamayınca da topa sahip olmanın bir esprisinin kalmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:"İkinci yarının başında çok erken gol yedik. Belki biraz daha o süreyi uzatabilseydik skor daha farklı olabilirdi, 5-1 üzücü bir sonuç. Çok fazla genç oyuncumuz var ve onların performansından çok memnunum. Genç oyuncuların gelişimine yönelik bir planımız var, kulübün yapılanmasıyla alakalı bir planımız var. Bu şekilde mağlup olmak tabii ki hoş değil genç oyuncularla alakalı süreci de bu şekilde yürütmemiz gerekiyor. Defansif anlamda çözüm bulmamız gerekiyor. İyiye gidiyoruz, topa sahip olup oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor."Sivasspor'un kazanmayı hak ettiğini söyleyen Avcı, rakiplerini tebrik ederek başarı diledi.