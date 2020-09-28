Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti.

Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti
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28 Eylül 2020 01:19
Galatasaray'ın Urugyalı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi Norma'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde izin alarak ülkesine giden Muslera'nın annesinin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesinde Muslera'nın ülkesine gittiğini ve Uruguaylı kalecinin annesi için şifa dileklerini ilettiğini söyledi.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada Muslera'ya başsağlığı dilekleri iletildi:

"Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz."



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