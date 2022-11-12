Galatasaray, Beşiktaş derbisini kazandıktan sonra idare 5 milyon TL'lik bir prim belirlemişti. Sarı-kırmızılı grubun kaptanları Fernando Muslera ve Bafetimbi Gomis bir karar alarak bu sayının alt yapı oyuncuları dahil herkese eşit yatırılmasını istedi.



Galatasaray'da geçmişte birinci 11'de oynayanlar ve sonradan alana dahil olanlar tam prim alıyordu. Yedeklere yarım prim veriliyordu. Alt yapı oyuncularına da muhakkak bir oranda prim dağıtılıyordu. Muslera ve Gomis'in aldığı kararı tüm oyuncuların da büyük bir içtenlikle onaylaması topluluğun takdirini kazandı. Başakşehir çabası öncesindeki bu jest Florya'da adeta bayram havası estirdi. İdare ayrıyeten Dünya Kupası öncesinde sarı-kırmızılı oyuncuların ödemelerini tamamladı.







