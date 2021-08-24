Muslera: "Kaliteli bir transfer yaptık"

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Hatayspor maçı sonrası konuştu.

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Muslera: 'Kaliteli bir transfer yaptık'
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23 Ağustos 2021 23:58
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Muslera'nın açıklamaları...

"Bugün 3 puan çok değerliydi. Çok mutluyuz. Sezonu da erken açtık. Uzun süredir oynuyoruz. 3 puanı hak ettik performansımızla. Sağlı sollu ortalar, duran toplar... Oyunu domine ettik. Çok pozisyon bulduk. Golün son dakikalarda gelmesi belki de daha güzel oldu. Bize karşı rakipler hep kapalı oluyor ve biliyorsunuz, kapalı savunmaları aşmak her zaman kolay olmuyor.

Victor Nelsson konusunda hocamızı ve scoutlarımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir futbolcu. Hepimize gösterdi bunu. Çok kaliteli bir savunmacı. İnsani anlamda da iyi biri. Mükemmel ve futbolla yaşayan bir ülkeye geldi. Victor, Galatasaray'a geldiği için çok şanslı."


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