Muslera için olay iddia: "Sözleşme uzatıldı"

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Muslera için olay iddia: 'Sözleşme uzatıldı'
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18 Şubat 2024 12:56
Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray kaptanı Fernando Muslera için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Tüzemen, Muslera ile Galatasaray'ın yeni sözleşme imzaladığı yönünde duyum aldığını ifade etti. İşte Tüzemen'in açıklamaları;

"Muslera'nın Galatasaray'a kağıt üzerinde imza atmasının bir anlamı yok. Çünkü Muslera, Galatasaray'a kalben bağlı. Yönetim, yeni bir kaleci arayışında değil. Hatta ben Muslera ile sözleşme uzatıldığı konusunda bilgi aldım. Bu resmiyete dökülmemiş olabilir. Okan Buruk son derece haklı. Muslera'nın yerini dolduracak Avrupa'da bile kaleci yok. Eğer Neuer 37 yaşında, Bayern Münih'te halen kaleyi koruyorsa Muslera da Galatasaray'ın kaptanı olarak görevine devam eder.

Muslera'nın geçmişine bakalım… 6 şampiyonluk, 4 Türkiye Kupası, 5 Süper Kupa kazanmış, koleksiyonuna Arsenal'in düzenlediği turnuvada Emirates Cup'ı eklemiş. Böyle istikrarlı, takımın ve taraftarın saygı duyduğu bir ismi göndermek hata olur. Başkan Dursun Özbek de bunu asla yapmaz. Ayrıca Muslera, İstanbul'u ve özellikle Galatasaray'ı çok seviyor. 3 çocuğu da İstanbul'da doğdu. İsterse üçüne de Türk vatandaşlığı kimliğini alır."
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