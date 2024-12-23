Musiala: 'En zorlu rakibim Ramos'

Bayern Münih'in oyuncusu Jamal Musiala, Münchner KIDS CLUB üyelerinin sorularını yanıtladı. 20 çocuk, bu benzersiz "basın" toplantısında yer aldı.



"EN ZORLUSU RAMOS'TU"

Çocukların en çok merak ettiği konu ise, Musiala'nın saha içinde hayatını en çok zorlaştıran yıldızın kim olduğuydu.



Jamal'ın cevabı ise İspanyol savunmacı Sergio Ramos'tu. Musiala: "Henüz biraz daha gençken Sergio Ramos ile oynadım. Bu, benim için gerçek bir mücadeleydi. Sergio Ramos'un savunma yapma biçiminden biraz şaşkına döndüm. Çok sezgisel oynuyordu ve topları çok iyi yakalıyordu." diyerek Bayern'li genç taraftarlara açıklama yaptı.



En son, 2022-23 sezonunda PSG ile Bayern Münih arasında oynanan son 16 turunda karşı karşıya gelen iki oyuncudan, Musiala'nın takımı galip çıkmıştı. O turnuvada Bayern, çeyrek finalde şampiyon Manchester City'e kaybetmişti.



