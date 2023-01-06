Türkiye Güreş Federasyonunun eski başkanı Musa Aydın, 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana tüm derecelerinin ve ödüllerinin iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Aydın, açıklamasında başpehlivan Cengizhan Şimşek ile ilgili Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmesi talebi üzerine Türkiye Güreş Federasyonu tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Musa Aydın dönemi Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu, sporcunun savunmasını alarak hakkında 19 Ekim 2021 tarihinde federasyonun disiplin talimatına göre ve sporcunun önceki durumunu da göz önünde bulundurarak (2016 yılından olay tarihine kadar zaten doping havuzunda yer aldığından ve defalarca numunesinin temiz çıkmasından dolayı ve 2020 yıllarında da Kırkpınar Güreşleri'nin pandemi nedeniyle yapılmadığı için sporcumuz Cengizhan Şimşek yer bildirimlerinde sıkıntılar yaşadığını savunmasında da bildirmiş) yer bildirimi yapamamasının doping kontrolünden kaçtığı anlamı taşımadığı kanısına vararak, ceza verilmesine yer olmadığına karar vermiştir."



Federasyonda eski yönetimin 7 Kasım 2021 tarihinde görevinin sona erdiğinin ve yeni yönetimin göreve başladığının vurgulandığı açıklama, şöyle devam etti:



"Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 9 Mart 2022'de sporcuya ceza verilmesine yer olmadığına dair Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararı iptal edilmiştir. 9 Mart 2022 tarihinden itibaren sporcunun bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar 11 Mart 2022'de Türkiye Güreş Federasyonuna tebliğ edilmiştir. Bu aşamada tekrar ifade etmek isteriz ki Türkiye Güreş Federasyonu yeni yönetimi (Şeref Eroğlu dönemi) 7 Kasım 2021'de göreve başlamıştır, yani bu süreçte yeni yönetim görev başındadır. Tahkim Kurulu kararı üzerine Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı bu kararın işleme konulması için gerekli olan tüm işlemleri takip etmeli ve sonuçlandırmalıyken aksine hiçbir işlem yapmamış ve kararı görmezden gelmiştir."



Aydın, açıklamasında "Kanunlar çerçevesinde görevini yerine getirmeyen Türkiye Güreş Federasyonu yönetimi, akıl ve mantıktan yoksun bir şekilde bu işlemi takip etmesi gereken memur, işlemi takip etmemiştir, savunması yaparak bu işten sıyrılmaya çalışmaktadır, oysa ki devlette devamlılık esastır. Bu zavallı savunmaya itibar edileceğini düşünmek Türkiye Güreş Federasyonu yönetiminin anlayışını açık bir şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.



Sporcunun sosyal medyadan yaptığı "Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi hem de antrenörü Hasan Aydın'a durumu anlattım. Hasan Aydın da Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile görüştüğünü, cezayı ve dosyayı hallettiklerini, sen antrenmanlarını ve güreşini yap..." şeklindeki açıklamasıyla da aslında olayın sorumlularını açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:



"Bu büyük ihmal veya kasıtlı davranışın altında kalan Türkiye Güreş Federasyonu ne yapacağını bilemez hale gelmiş ve çözüm için Türkiye Güreş Federasyonu eski yönetimi ve başkanı Musa Aydın'ı suçlama yoluna gitmiştir. Musa Aydın ve yönetiminin görevden ayrılmasından yaklaşık beş ay sonra gerçekleşen bu olaylardan sorumlu tutulmaya çalışılması akıldan vareste bir tutumdur. Bu üzücü olayla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu geçmiş dönem başkan ve yönetiminin bir dahli olmadığını ve bu olayla ilgili ihmali veya kastı bulunan kişilerin ortaya çıkarılması ile ilgili tüm kuruluşlarımıza her türlü yardımı sağlayacağımızı kamuoyuna duyururuz."





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