Murat Sancak'tan TFF başkanlığı için adaylık açıklaması

TFF başkanlığına aday olacağı iddia edilen Murat Sancak konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Murat Sancak, kendisine TFF başkanlığını yakıştıranlara teşekkür ederek çıkan iddiaları yalanladı.



''TFF BAŞKANI OLMA HEDEFİM YOK''



Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medyada benim için TFF başkanı olmamı öneren,layık gören herkese çok teşekkür ederim. Ama velakin benim öyle bir talebim ,bir amacım,bir hedefim yok,olmayacak da benim tek bir amacım ve hedefim var,Türk futbolunu adaletle layıkıyla, amasız Türk futbolunun sorunlarıyla ve gelişimiyle uğraşacak birini ve ekibini ayrıca 4+1 kulübün adamı değil,hukukun üstünlüğüne inanan adaletle yönetecek bir ekibin, ortaya çıkmasına katkı sağlamak adına,her türlü mücadeleyi, amasız bir şekilde vereceğimi, herkesin bilmesini isterim,saygılarımı ve sevgilerimi kabül edin lütfen." dedi.





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