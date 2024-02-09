Murat Sancak: 'Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.



Hakem yönetimine sert eleştiride bulunan Sancak, "Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin. YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN! Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz? " ifadelerini kullandı.



Eleştirilerine devam eden Sancak, " Şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın." sözlerini sarf etti.



"MEYMENETSİZ HERİF!"



Daha sonra A Spor'da konuşan Sancak, " Ben hakemin hangi bölgeden olduğunu bilmem. Hakemin art niyetini görmek istiyorsan, maç içindeki ikili mücadelelere bakacaksın. Futbolcularım bana diyor ki; 'Emre Akbaba'ya yapılan bir faul var. Rakip oyuncu özür diliyor, hakem faulü onlara veriyor. Hakeme söylüyoruz dinlemiyor bile.' Meymenetsiz herifin teki! Dişlerine göre hakem getiriyorlar. Büyük takımlara operasyon çekmek için böyle tetikçi hakemleri seçiyorlar." dedi.



Son olarak TFF yönetimini eleştiren Sancak, "Herhalde hakemler bizi düşürmeye karar vermişler. Verdikleri cezalarla bizi susturamayacaklar. Ferhat Gündoğdu'yu arıyoruz. O cesur MHK başkanını arıyoruz. 3-5 takımın federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi. Adana Demirspor onlara ağır gelir, o hakemler de bunu bilsin! Ne lazım biliyor musunuz? Mangal gibi yüreği olan bir TFF başkanı lazım. erkes tek aday çıkıyor diye eleştiriyor ama kimse çıkmıyor, ben dahil. Allah sonumuzu hayır etsin." sözlerini sarf etti.