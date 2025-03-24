Murat Şahin'den yabancı hakem açıklaması!

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, yabancı hakem konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin'den yabancı hakem açıklaması!
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24 Mart 2025 21:38
Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, Türk hakemlerine güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, kalıcı çözümün yabancı hakemlerle sağlanamayacağını ifade etti.

"GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

Murat Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'de yaşıyorsak Türk insanına güvenmek zorundayız. Kalıcı çözümü yabancı hakemler ile sağlayamayız." ifadelerini kullandı.

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