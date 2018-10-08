  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Müjdat Yetkiner'den küfür iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Müjdat Yetkiner, başkan Ali Koç'a küfür ettiğine dair iddialara yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com
Müjdat Yetkiner'den küfür iddialarına yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2018 01:31
Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden olan ve futbolu bıraktıktan sonra kulüpte altyapı sorumlusu olarak çalışan Müjdat Yetkiner, Ali Koç'a küfür ettiğine dair iddialar hakkında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte Müjdat Yetkiner'in açıklamaları;

"Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldık. Son kongrede Aziz Yıldırım ile yola çıktım ve Yıldırım ile beraber kaybettik. Ben, Aziz Yıldırım'ı satmadım. Benim liderimdi. Benim inandığım bir liderdi. Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi günü ben kulübe gelmedim. Salı günü geldim, ben bıraktım ağabey dedim"

"KİMSE TARİHTEN SİLEMEZ"

Ben alt yapı koordinatörü ve scout direktörüydüm Fenerbahçe'de. Ali Koç'a küfür ediyormuşum. Ben, Ali Koç'a küfür etmedim. Etsem zaten ettim derim. Beni bilirler. Kralından korkmam. Beni kimse tarihten silemez. Şimdi de Volkan'ı tarihten silmek istiyorlar. Kimse bizi silemez"

"ALİ KOÇ'A ZARAR VERMEMEK İÇİN..."

Aykut Kocaman'ın ekibi neden gönderildi bilemem. Ali Koç tasarrufta bulunmuştur, beni ilgilendirmez. Bu kulüpte 4 sene altyapı koordinatörlüğünü yaptım. Comolli'nin sözleşme yaptığı tüm futbolcuların amirliğini ben yaptım. Biz konuşmuyorsak Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a zarar vermemek içindir.

"KARŞIMA ÇIKSINLAR"

Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa, ona Müjdat Yetkiner küfür etti diyenler karşıma çıksın.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için