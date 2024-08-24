Muhammet Demir'den geri dönüş mesajı!

Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra 2011 yılında Ahmet Arı'ya karşılık Gaziantepspor'a verilen santrfor Muhammet Demir, Yeşil-beyazlı kulübe geri dönmenin heyecanını yaşıyor.



Bursaspor'da profesyonel olan ve kariyerinde sadece Süper Lig'de Gaziantepspor, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir, Gaziantep FK ve Konyaspor'da oynadıktan sonra şampiyonluk yaşadığı yeşil beyazlı kulübe geri dönen Muhammet, 280 maçta 71 gollük performans sergiledi.



MUTLULUKTAN UÇUYOR



Bursaspor Youtube kanalının sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki golcü futbolcu, Bursaspor'a geliş sürecini anlatırken, 10 numaralı formayı neden istediğini de açıkladı.



"Süper Lig golcüsü" olarak tanınan tecrübeli forvet, 13 yıl aradan sonra yetiştiği kulübüne döndüğü için çok heyecanlandığını belirterek, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Bu heyecanı yaşamak, hissetmek için buraya geldim. Adeta yerimde duramıyorum" diye konuştu.



ESKİ GÜNLERİN ÖZLEMİ VAR



2010 yılında yaşadıkları şampiyonluğun çok değerli olduğunu belirten Muhammet, "2010'da benim de burada olmamın taraftarımızın transferime olan tepkisini etkilediğini düşünüyorum. Herkes o günlerin özlemi içinde. Eskiden tanıdığın birini görürsün de mutlu olursun ya, iki tarafta da o duygunun oluştuğunu düşünüyorum" dedi.



13 yıl sonra Bursaspor'a dönüş süreciyle ilgili olarak ise Muhammet şunları söyledi:



SERDAR ABİ BASKI YAPTI



"Bu konuyu hem konuşup uzatmak, hem de dallanıp budaklansın istemiyorum. Bunu kullanıyor gibi olmak hoşuma gitmiyor. Süper Lig'de devam etmek istiyordum. Bu süreçte Serdar Kurtuluş abim aile dostumuzdur onunla sürekli görüşüyorduk. Özellikle yardımcı antrenör olduktan sonra bana bayağı baskı yaptı. Pablo'yu zaten söylememe gerek yok. Şampiyonluk döneminden takım arkadaşım Daha sonra şöyle bir düşünce oluştu. Bir yandan da manevi olarak çok istediğimi bulamıyordum. Çünkü uzun süredir Süper Lig'de oynuyordum."



LİG SONUNA KADAR SÜRSÜN



"Eğer ligde olmayacaksa Bursaspor'da oynamak istediğimi Serdar abiye ilettim. Bu arada başka hiçbir takımla görüşmedim. Bu 2, 2,5 aylık uzun bir süreç oldu. Ben Süper Lig'de devam edemeyeceğim galiba, çünkü kafama yatmıyor o yüzden ilk sizinle görüşmek istiyorum. Böyle bir şansım varsa değerlendireceğim dedim. Ondan sonra çok kısa süre içerisinde Bursaspor'a transferim gerçekleşti. Gayet mutluyum. Keyfim yerinde. Umarım böyle huzur ve mutluluğumuz lig sonunda da devam eder."



BURSASPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNDEN



Muhammet Demir, transferinin Bursaspor sosyal medya hesaplarında 5 milyona yakın bir etkileşim almasının hatırlatılması üzerine, "Benim transferimle ilgili medyada oluşan ilginin sadece benimle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bence bu Bursaspor'un büyüklüğünden kaynaklanıyor. Başkanım ve yöneticilerimizle kulübe gelince yaptığım görüşmelerde bu heyecanı hissettim. Ben de bu yüzden evet dedim. Camiada da bu heyecanın olduğunu görüyorum. En son şampiyonluk yaşadığımızda bu coşkuyu görmüştüm. Herkes bu duyguyu özlemiş. O yüzden de bu etkileşimin yaşandığını düşünüyorum." yanıtını verdi.



10 NUMARA



Muhammet Demir 10 numaralı formayı Sedat Cengiz'den nasıl aldığının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Anlaştıktan sonra Coşkun Yavuz abilerle konuşurken, direkt 10 numaralı formayı sordum haliyle. Çok uzun yıllardır alışık olduğum, giydiğim için kendimi çok rahat hissediyorum. Sedat'ta olduğunu ve kimseye vermediğini söylediler. Ben de Sedat'ı tanıdığımı, İlhan'dan dolayı çok iyi arkadaş olduğumu söyledim ve İlhan Depe'yi aradım. İlhan da 11 numarayı giyiyormuş, 11'de fena değil diye düşündüm. Ya 10 ya 11, Sedat'la aranızda görüşün bana dönün yoksa imzalamayacağım diye biraz tehdit de ettim çocukları. Sonra Sedat dönüş yaptı 'Gönülden veriyorum 10 numara senindir' dedi. Çok sağ olsun, duygulandım hoşuma gitti. Öyle bir hikayemiz oldu. 10 numarayı giymekten dolayı çok mutluyum." [Kaynak: Olay Gazetesi]





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