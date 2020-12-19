Muhammed Salah'tan ayrılık sorusuna cevap

Liverpool'un Mısırlı süper yıldızı performansıyla zirveye çıktı ve takımını sırtladı. Salah'ın bu performansı Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerle anılmasını kolaylaştırıyor.



Daha önce Luis Suarez, Javier Mascherano, Philippe Coutinho ve Xabi Alonso gibi isimler de benzer şartlarda Liverpool'u terk eden isimler oldular.



"TEK DÜŞÜNCEM LIVERPOOL"



28 yaşındaki Mısırlı açıklamasında; "Madrid ve Barcelona dünyanın en iyi kulüpleri ve gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Şu an için böyle bir düşüncem yok. Tek derdim Liverpool'la Premier Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak." dedi.



Muhammed Salah, bu sezon çıktığı 21 resmi maçta takımına 16 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.



