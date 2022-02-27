Muhammed Gümüşkaya uçuşa geçti!

GZT Giresunspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya, 3-1 kazandıkları Göztepe maçına damgasını vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muhammed Gümüşkaya uçuşa geçti!
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27 Şubat 2022 15:54
Muhammed Gümüşkaya
Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe
Süper Lig'in 27.hafta mücadelesinde GZT Giresunspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Giresunspor ligde 6 maç aranın ardından galip geldi. Karadeniz ekibinin Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu.

HEM ATTI HEM ATTIRDI

Giresunspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya, karşılaşmada attığı 1 golün yanı sıra Umut Nayir'in golünde de asisti yapan isim oldu.

SÜPER LİG'DE İLK GOL

Öte yandan Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol, genç futbolcunun Süper Lig'deki ilk golü oldu.

MAÇA DAMGA VURDU

İşte Göztepe karşısındaki performansıyla göz dolduran Gümüşkaya'nın dikkat çeken diğer istatistikleri;

-3 şut pası
-4 top kapma
-10 kazandığı ikili mücadele
-11 sahipsiz top kazanma

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