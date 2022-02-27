Muhammed Gümüşkaya uçuşa geçti!

Süper Lig'in 27.hafta mücadelesinde GZT Giresunspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Giresunspor ligde 6 maç aranın ardından galip geldi. Karadeniz ekibinin Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya 1 gol, 1 asistle maça damgasını vurdu.



HEM ATTI HEM ATTIRDI



Giresunspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Muhammed Gümüşkaya, karşılaşmada attığı 1 golün yanı sıra Umut Nayir'in golünde de asisti yapan isim oldu.



SÜPER LİG'DE İLK GOL



Öte yandan Muhammed Gümüşkaya'nın attığı gol, genç futbolcunun Süper Lig'deki ilk golü oldu.



MAÇA DAMGA VURDU



İşte Göztepe karşısındaki performansıyla göz dolduran Gümüşkaya'nın dikkat çeken diğer istatistikleri;



-3 şut pası

-4 top kapma

-10 kazandığı ikili mücadele

-11 sahipsiz top kazanma





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