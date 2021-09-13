Muhammed Gümüşkaya'dan dikkat çeken istatistik

Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, Sivasspor maçında önemli bir istatistik yakaladı. Fenerbahçe - Sivasspor maçından istediği sonucu alamasa da Muhammed Gümüşkaya, orta sahada önemli bir rol oynadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Muhammed Gümüşkaya'dan dikkat çeken istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2021 12:44
Muhammed Gümüşkaya
Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4 haftasında evine Sivasspor'u ağırlarken, yeni transferlerinin ilk kez sahne aldığı karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Maçın ardından sarı lacivertlilerde bazı isimler eleştiri yağmuruna tutulurken, Muhammed Gümüşkaya'nın istatistikleri dikkat çekti.

O ALANLARDA EN İYİSİ OLDU

Muhammed Gümüşkaya, Sivasspor maçında kanat bölgesinde görev almasına karşın maçta en çok ikili mücadeleye giren isim oldu.

Bununla beraber Muhammed, Sivasspor maçında en çok ikili mücadele kazanan oyuncu olurken, bir kanat bek edasıyla rol aldı ve Fenerbahçe adına en çok top kapan oyuncu oldu.  

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.