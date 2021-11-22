Arsenal'de forma giyen ve Galatasaray'la adı geçen Muhammed Elneny için transfer açıklaması geldi. Elneny'in babası Nasser Elneny'i yaptığı açıklamada oğlunun kariyerine Arsenal'de devam edeceğini söyledi.



"SEZON SONUNA KADAR ARSENAL'DE"



Nasser Elneny, "Muhammed, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından kendisini Arsenal'de kanıtladı. Arteta'ya yeteneklerini ve yapabileceklerini gösterdi. Arteta, Muhammed'i sahada kullanacaktır. Muhammed, sezon sonuna kadar kariyerine Arsenal'de devam edecek" şeklinde konuştu.



"AL-AHLI'YE İTİRAZ ETMEM"



29 yaşındaki futbolcunun eski takımı Al-Ahli ile adının anılmasına itirazı olmayacağını söyleyen baba Elneny, "Al-Ahli harika bir takım. Muhammed eğer Ah Ahli'ye dönerse buna kesinlikle itiraz etmem" ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYDİ



Muhammed Elneny, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlılarda 27 Süper Lig maçında forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.







