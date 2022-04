Muhammed Elneny: 'Arsenal isterse ayrılmam'

Beşiktaş ve Galatasaray'a Muhammed Elneny'den kötü haber geldi.



Mısırlı yıldız Arsenal'de mutlu olduğunu ve takımda kalabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.



Elneny yaptığı açıklamada, "Her maça 11 başlamak için elimden gelenin en iyisini verdim. Chelsea maçında oynama şansını yakaladım. İyi oynadığımı da düşünüyorum. İnanarak ve yüzde 100'ümü vererek Arsenal'i ilk 4'e sokmak istiyorum." dedi.



"ARSENAL İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"



Arsenal'dan ayrılmak istemediğini söyleyen Mısırlı yıldız, "Ben 6 yıldır bu kulüpteyim. Burası benim ailem. Arsenal benimle devam etmek isterse son ana kadar bu kulüp için her şeyimi vereceğim. Her zaman meydan okumayı severim. Kimin oynayacağına ben karar veremem ama Arteta'nın beni 11'e alması için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.





