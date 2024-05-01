Muğlaspor'da şampiyonluk heyecanı

Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta Muğlaspor, bu hafta sahaya şampiyonluk ve 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e dönüşünü ilan etmek için çıkacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da şampiyonluk heyecanı
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01 Mayıs 2024 14:56
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta aylardır zirvedeki yerini koruyan Muğlaspor, bu hafta sahaya şampiyonluk ve 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e dönüşünü ilan etmek için çıkacak. Lider Muğlaspor, 5 Mayıs Pazar günü evi Muğla Atatürk Stadı'nda Denizli Sarakköyspor maçından 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Grupta en yakın takipçisi Manavgat Belediyespor'un 4 puan önünde ilk sırada olan Muğla temsilcisi, ikili averajının iyi olduğu rakibi berabere kalır veya yenilirse Sarayköy maçından puan bile almasa son hafta öncesi şampiyon olacak.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, "Şehrimizde yaşayan 7'den 70'e herkese sesleniyorum. Cadde ve sokakların yanı sıra evlerimizin dışını, balkonları, pencereleri Muğlaspor bayrakları ile donatalım. Sarakköy ile evimizde çok önemli bir maça çıkacağız. Rakibimizi yenerek 3'üncü Lig'e çıkmak istiyoruz. Teknik heyete ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Stadı tıklım tıklım dolduracak olan taraftarlarımız 90 dakika boyunca susmasınlar. Maçın önemi kelimeler ile anlatılmaz" dedi.

Muğlaspor, 2021 yılında 3'üncü Lig'den düşmüştü.

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