Muçi sakatlandı, Arnavutluk küme düştü

Ernest Muçi'nin sakatlık nedeniyle oyundan çıktığı maçta Arnavutluk, Ukrayna'ya Tiran'da yenildi ve C Ligi'ne düştü.

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Muçi sakatlandı, Arnavutluk küme düştü
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20 Kasım 2024 00:45
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 6. hafta maçında Arnavutluk ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ukrayna 2-1'lik skorla kazandı.

Ukrayna, ilk yarıyı 5. dakikada Oleksandr Zinchenko ve 10. dakikada Roman Yaremchuk'un golleriyle 2-0 önde kapattı.

Arnavutluk forması giyen Beşiktaşlı Ernest Muçi, 51. dakikada sakatlanarak yerini Arber Hoxha'ya bıraktı.

Ev sahibi ekip, 75. dakikada Nedim Bajrami'nin penaltı golüyle umutlansa da puanı kurtaramadı.

Maça son sırada başlayan Ukrayna, bu sonuçla 8 puana ve 2. sıraya yükseldi ve A Ligi'ne yükselmek için playoff hakkı kazandı.

Arnavutluk ise 7 puanda kaldı ve C Ligi'ne düştü.

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