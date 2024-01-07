Muammer Sarıkaya: 'İlk 5 dakika çok tedirgin durduk'

İstanbulspor oyuncusu Muammer Sarıkaya, 5-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Maça tedirgin başladıklarını söyleyen Muammer, "İlk 5 dakika tedirgindik, saha içinde bunu hissettim. Sonra oyunun içine girmeye başladık. Fenerbahçe'nin zaaflarını biliyorduk. Ferdi çok atağa çıkıyor, oradan golü bulabileceğimizi düşünüyorduk. Bulduk. Bana nasip oldu. Üzgünüz. Hatalı goller yedik. Arkadaşlarımın emeklerine sağlık, kimseyi suçlamıyorum ama daha çok konsantre olmak gerekiyor. Büyük takımlar hemen cezalandırıyor. Alp Arda kardeşim penaltı çıkardı, 5 gol yediği için üzüldüm. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Transfer sezonu var. 20 maçımız kaldı. İyi hazırlanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. 1 hata 1 gol yiyoruz ve moralimiz bozuluyor. Kendi adıma da söylüyorum, kırılgan bir yapımız var. Bunu üstümüzden atmalıyız. Daha çok çalışmalıyız. Az maç kaldı, imkansızı başarmak için elimizden gelen neyse onu yapacağız." dedi.

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