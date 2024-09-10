Mourinho: 'Transferlerden memnunum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, transfer döneminde yapılan takviyelerden memnun olup olmadığı yönünde gelen soruya memnunum cevabını verdi.
Jose Mourinho, "Çok mutluyum ve bence Fenerbahçe doğru işler yaptı. Bir şey var; belki yanılıyorum ama hissiyatım bu. Türk kulüplerinin, Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının transfer döneminin daha geç kapanması ile bir bağlantısı var. Bence bir anlamda avantaj sağlayabilecek bir durum. Çünkü çoğu ülkede transfer kapandığı için Türk kulüpleri normalde alamayacakları oyuncuları alma fırsatı yakalıyor ama bir yandan da zorluk yaratıyor. Mesela biz Lugano ve Lille ile oynarken, Avrupa Şampiyonası nedeniyle antrenmanda yer almayan oyuncularımız hariç onun dışında bizim için transfer henüz bitmemişti. Bu asla bir eleştiri değil, gerçeklik bu. Şimdi transfer döneminin neredeyse sonuna geldik. Bizim için transferin kapandığını belirtmek isterim. Bugün kapanabilir ve bence kulüp iyi bir iş çıkardı." dedi.
Mourinho, transferlerin gecik gecikmediği yönünde gelen soruya ise, "Bir teknik direktör için transferler her zaman geç gecikmiştir. Çünkü bir teknik direktör için ideal durum birinci gün kadrosunun tam olmasıdır. Ama futbol artık böyle değil. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi var. Tüm turnuvalarla birlikte oyuncular neredeyse tatil yapamıyor. Benim oyuncularım büyük bir efor sergilediler. Bazıları geri dönüp Avrupa elemelerinde takımlarına yardım etmek için sadece bir hafta tatil yaptı. Çok zor bir durum. Kulüpler için yönetmesi zor bir durum. Şöyle bir tezatlık var, mesela ben transferlerimi erken yaparım ama belki daha sonra karşıma çıkabilecek büyük fırsatları kaçırmış olurum. Zor bir durum. Bu anlamda ben yönetimin yerinde veya sportif direktörün yerinde olmak istemezdim. Onlar için yönetmesi, denge bulması zor bir durum." cevabını verdi.
Portekizli teknik adam, transfer döneminde yapılan takviyelerden memnun olup olmadığı yönünde gelen soruya memnunum cevabını verdi.
Jose Mourinho, "Çok mutluyum ve bence Fenerbahçe doğru işler yaptı. Bir şey var; belki yanılıyorum ama hissiyatım bu. Türk kulüplerinin, Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının transfer döneminin daha geç kapanması ile bir bağlantısı var. Bence bir anlamda avantaj sağlayabilecek bir durum. Çünkü çoğu ülkede transfer kapandığı için Türk kulüpleri normalde alamayacakları oyuncuları alma fırsatı yakalıyor ama bir yandan da zorluk yaratıyor. Mesela biz Lugano ve Lille ile oynarken, Avrupa Şampiyonası nedeniyle antrenmanda yer almayan oyuncularımız hariç onun dışında bizim için transfer henüz bitmemişti. Bu asla bir eleştiri değil, gerçeklik bu. Şimdi transfer döneminin neredeyse sonuna geldik. Bizim için transferin kapandığını belirtmek isterim. Bugün kapanabilir ve bence kulüp iyi bir iş çıkardı." dedi.
Mourinho, transferlerin gecik gecikmediği yönünde gelen soruya ise, "Bir teknik direktör için transferler her zaman geç gecikmiştir. Çünkü bir teknik direktör için ideal durum birinci gün kadrosunun tam olmasıdır. Ama futbol artık böyle değil. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Uluslar Ligi var. Tüm turnuvalarla birlikte oyuncular neredeyse tatil yapamıyor. Benim oyuncularım büyük bir efor sergilediler. Bazıları geri dönüp Avrupa elemelerinde takımlarına yardım etmek için sadece bir hafta tatil yaptı. Çok zor bir durum. Kulüpler için yönetmesi zor bir durum. Şöyle bir tezatlık var, mesela ben transferlerimi erken yaparım ama belki daha sonra karşıma çıkabilecek büyük fırsatları kaçırmış olurum. Zor bir durum. Bu anlamda ben yönetimin yerinde veya sportif direktörün yerinde olmak istemezdim. Onlar için yönetmesi, denge bulması zor bir durum." cevabını verdi.