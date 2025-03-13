Mourinho'nun tur kozu: Talisca!

Rangers maçının taktik planını hazırlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sürprizi Anderson Talisca olacak.
İLK 11'DE ÇIKACAK
Transferinden bu yana tam anlamıyla kadroya monte edilmesi beklenen Talisca, Jose Mourinho tarafından Rangers rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürülecek.
"NEDEN TRANSFER EDİLDİĞİNİ KANITLA"
Portekizli hocanın, sambacının şut yeteneği ile oyun zekasına çok güvendiği ve bu karşılaşmaya özel olarak hazırladığı öğrenildi. Özellikle gol noktasında "Sana ihtiyacım var. Neden transfer edildiğini bize kanıtla" diyen Mourinho, tecrübeli oyuncudan sahada kilit adam rolünü üstlenmesini bekliyor.
BU SEZON NE YAPTI
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, şu ana kadar 10 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.
İLK 11'DE ÇIKACAK
Transferinden bu yana tam anlamıyla kadroya monte edilmesi beklenen Talisca, Jose Mourinho tarafından Rangers rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürülecek.
"NEDEN TRANSFER EDİLDİĞİNİ KANITLA"
Portekizli hocanın, sambacının şut yeteneği ile oyun zekasına çok güvendiği ve bu karşılaşmaya özel olarak hazırladığı öğrenildi. Özellikle gol noktasında "Sana ihtiyacım var. Neden transfer edildiğini bize kanıtla" diyen Mourinho, tecrübeli oyuncudan sahada kilit adam rolünü üstlenmesini bekliyor.
BU SEZON NE YAPTI
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Brezilyalı yıldız, şu ana kadar 10 maçta forma giyip 4 gol kaydetti.
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