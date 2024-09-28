Mourinho'nun Kostic kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Filip Kostic'e Antalyaspor karşısında ikinci yarıda forma vermeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mourinho'nun Kostic kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2024 11:14
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in ne zaman oynayacağı belli oldu.

İdman eksiği nedeniyle şu ana kadar süre bulamayan, UEFA listesinde yer almadığı için Union maçını da kaçıran Sırp oyuncu, pazar günkü Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 31 yaşındaki sol kanada ikinci yarıda görev vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery