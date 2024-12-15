Milli ragbicilere 3'er yıl men cezası

Milli ragbiciler Mehmet Sefa Kaptan ve Kerim Cömert'e 3'er yıl men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli ragbicilere 3'er yıl men cezası
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14 Aralık 2024 22:47
Son güncelleme 15 Aralık 2024 00:49
Milli ragbiciler Mehmet Sefa Kaptan ve Kerim Cömert, doping yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıl men cezası aldı.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezalara gerekçe olarak Mehmet Sefa Kaptan'ın doping numunesinde "clostebol" ve "mesterolone" maddelerine, Kerim Cömert'te ise "19-norandrosterone" maddesine rastlanması gösterildi.

İki sporcu da 29 Mart 2024 tarihinden itibaren 3 yıl ragbi faaliyetlerine katılamayacak.

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