Osman Özköylü: 'Çok basit iki gol yedik'

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 yenildikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü de rakibe karşı direnç gösteremediklerini kaydetti.



Yaklaşık 15 gündür takımla beraber olduklarını belirten Özköylü, "Eksikleri gidermek için çok zamanımız yok. Çok fazla istediğimiz fiziksel antrenmanları yapamıyoruz, ancak sahada nasıl oynayacağımızla ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Oyuncularda bir tedirginlik, öz güven kaybı var. Aslında çok iyi oyunculara sahip bir takımız fakat oyuncular potansiyellerini gerçek anlamda sahaya maalesef koyamıyorlar. O üzerimizdeki baskı, beklentinin yüksek oluşu, son haftalarda alınan sonuçların istediğimiz gibi olmayışı herkesi büyük bir baskı ve strese sokuyor." diye konuştu.



Özköylü, takıma geldikten sonra oyun olarak toparlandıklarını dile getirerek, "İstediğimiz oyunu oynamaya çalışıyor çocuklar ama özellikle öz güven kaybı, cesaretsizlik maalesef saha içerisinde bize çok hata yaptırıyor. İnanılmaz fazla top kaybı yaptık ve yaptığımız her top kaybı çok koşmamıza ve enerjimizi gereksiz harcamamıza sebep oldu. Öne geçmemize rağmen oyunu tutmayı, ikili mücadelede ayakta kalmayı maalesef başaramadık. Çok basit iki gol yedik. Bu seviyedeki takımların bu tip golleri yememesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını, ikinci yarıdaki oyundan dolayı oyuncularını kutladığını aktaran Özköylü, "Gelecek hafta kendi sahamızdaki maçı mutlak suretle kazanıp, kısa arada olabildiği kadar hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışacağız." dedi.



