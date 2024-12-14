Derrick Köhn attı; Werder Bremen kazandı

Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Werder Bremen, deplasmanda St. Pauli'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Derrick Köhn attı; Werder Bremen kazandı
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14 Aralık 2024 22:42
Son güncelleme 14 Aralık 2024 22:45
Almanya Bundesliga'nın 14. hafta maçında Werder Bremen, St. Pauli'yi konuk oldu. Millerntor Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 24'te Derrick Köhn ile 54'te Marvin Ducksch kaydetti.

Werder Bremen'in Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Derrick Köhn, mücadeleye ilk 11 başladı ve takımının ilk golünü kaydetti.

Ole Werner'in ekibi Werder Bremen, bu galibiyetin ardından puanını 22 yaptı. St. Pauli 11 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Werder Bremen, Union Berlin'i konuk edecek. St. Pauli, Stuttgart deplasmanına gidecek.
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