Mourinho'dan Tadic açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Tadic açıklaması!
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19 Ocak 2025 22:09
Son güncelleme 19 Ocak 2025 23:01
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan ve iki asist yapan Dusan Tadic için, "Oyuncu değişikliği yaptım, sahaya genç oyuncu koydum, daha önce Kadıköy'de ıslıklandı. Yaptığı asistlerle beraber galibiyeti elde ettik." sözlerini sarf etti.

ADANA'DA FARK YARATTI

Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında farkını ortaya koydu.

Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu.

Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu. 



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