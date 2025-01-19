Mourinho'dan Tadic açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam, karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan ve iki asist yapan Dusan Tadic için, "Oyuncu değişikliği yaptım, sahaya genç oyuncu koydum, daha önce Kadıköy'de ıslıklandı. Yaptığı asistlerle beraber galibiyeti elde ettik." sözlerini sarf etti.
ADANA'DA FARK YARATTI
Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında farkını ortaya koydu.
Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu.
Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu.
Portekizli teknik adam, karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan ve iki asist yapan Dusan Tadic için, "Oyuncu değişikliği yaptım, sahaya genç oyuncu koydum, daha önce Kadıköy'de ıslıklandı. Yaptığı asistlerle beraber galibiyeti elde ettik." sözlerini sarf etti.
ADANA'DA FARK YARATTI
Fenerbahçe'nin deneyimli isimlerinden Dusan Tadic, Adana Demirspor deplasmanında farkını ortaya koydu.
Sırp futbolcu, yedek başladığı maçta 66. dakikada Oğuz Aydın yerine oyuna dahil oldu.
Tadic, 69 ve 71'de Youssef En-Nesyri'ye iki asist yaparak takımının 2 farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu.