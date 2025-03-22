Mourinho'dan Mimovic'e tebrik!

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan, deplasmanda Avusturya ile 1-1 berabere kaldı.



Karşılaşmada Sırbistan'a beraberliği getiren golün asisti Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'ten geldi.



MOURINHO TEBRİK ETTİ



Jose Mourinho'nun genç yıldızı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.



Zenit ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Mimovic, yeni sezonda Fenerbahçe'ye katılacak.







