Mourinho'dan Mimovic'e tebrik!

Ülkesi Sırbistan'a beraberliği getiren golün asistini yapan Ognjen Mimovic, Jose Mourinho'dan özel tebrik aldı.

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Mourinho'dan Mimovic'e tebrik!
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22 Mart 2025 13:24

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan, deplasmanda Avusturya ile 1-1 berabere kaldı. 

Karşılaşmada Sırbistan'a beraberliği getiren golün asisti Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'ten geldi.

MOURINHO TEBRİK ETTİ

Jose Mourinho'nun genç yıldızı özel olarak tebrik ettiği öğrenildi.

Zenit ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Mimovic, yeni sezonda Fenerbahçe'ye katılacak.



 
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