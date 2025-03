Mourinho'dan derbi öncesi özel toplantı!

Süper Lig'de zirve heyecanı her hafta farklı bir boyut kazanıyor. Milli ara öncesi Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasıyla birlikte Galatasaray, 1 maç fazlasıyla farkı 9 puana çıkarmıştı. Bu hafta işler değişti.



Önce Sarı-Lacivertliler Bodrumspor'u yendi, ardından derbide Beşiktaş, Galatasaray'a bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Fark 6 puana indi.



Samandıra'daki idmanda teknik ekip ve oyuncular, zorlu maç öncesi bayramlaştı. Takım, bu moralin ardından galibiyet için taktiksel çalışmalara yoğunlaştı. Teknik direktör Jose Mourinho, derbiyi kazanan Beşiktaş'ın ardından oyuncularına bir konuşma yaparak şampiyonluk yolunda hala iddialı olduklarını vurguladı.



Beşiktaş'ın derbi zafer adeta Fenerbahçe'ye bayram hediyesi oldu. Jose Mourinho'nun şampiyonluğa olan inancı iyice arttı. Dünyaca ünlü teknik adam, dünkü antrenmanda takımına bir konuşma yapıp şunları söyledi:



"TARAFTARIMIZA ÇİFTE BAYRAM YAŞATALIM"



"Biz ve siz, bu tür baskıları defalarca yaşadık. Şampiyonluk şansımız hala devam ediyor ve futbol her an değişebilir. Galatasaray ile oynayacağımız maç, sadece kupada değil, şampiyonluk yarışında da çok kritik. Kazanırsak psikolojik üstünlük elde edeceğiz ve Trabzonspor'u da yenerek farkı 3'e indireceğiz. Taraftarlarımıza bir bayram sevinci daha yaşatabiliriz!"