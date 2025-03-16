Mourinho'dan Cenk Tosun açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Japonya'dan Urawa Red Diamonds'a transferi gündeme gelen Cenk Tosun için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mourinho'dan Cenk Tosun açıklaması!
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16 Mart 2025 23:49
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Mourinho, Japonya'dan Urawa Red Diamonds'a transferi gündeme gelen Cenk Tosun için gelen soruya da cevap verdi.

Portekizli teknik adam, "Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam." dedi.

Cenk Tosun'un geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

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