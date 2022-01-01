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Morris, omurga sakatlığı için "şişko" Jokic'i suçladı!

Miami Heat forveti Markieff Morris, omurga sakatlığından Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'i sorumlu tuttu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Markieff Morris, omurga sakatlığından Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'i sorumlu tuttu.

Morris, Kasım ayının başında Jokic'e attığı dirseğin karşılığı olarak omzuna bir darbe aldığından beri, parkelerden uzakta.

O maçtan beri bir dakika bile oynamamış olan ve Jokic'ten aldığı darbeden ötürü resmi olarak boyun incinmesi teşhisi koyulan Morris, sosyal medyada bu sakatlığını ciddi olarak görmeyenlere Twitter'dan şu şekilde tepki gösterdi:

"Bu hakiki bir sakatlık! Neredeyse 140 kiloluk şişko bir çocuğun son hızda koşarak doğrudan omurganıza vurduğunu bir düşünün! Dediğim gibi, yakında döneceğim."

128 kilo olarak listelenen Morris ve Jokic arasındaki husumet, sosyal medya üzerinden her iki oyuncunun kardeşlerinin de karşılıklı tehditler savurmasıyla devam etmiş ve sonuçlanmıştı.


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